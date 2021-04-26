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Facao maskeyle geri döndü

26.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Radamel Falcao'nun kendisi için hazırlanan özel maskeyle bugünkü antrenmana katıldığını açıkladı.

Facao maskeyle geri döndü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmada pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO VE LINNES TAKIMLA ÇALIŞTI

Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı.

DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Henry Onyekuru, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak.

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