Facundo Ferreyra kimdir? Fenerbahçe'de rota Facundo Ferreyra! (Fenerbahçe son dakika transfer haberleri)

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberlerine göre Facundo Ferreyra için adımların atıldığı iddia edildi. Bonservisi Shakhtar Donetsk takımında olan Facundo Ferreyra transferi için Fenerbahçe'nin resmi görüşmelere başlandığı ve en iyi teklif veren kulüp olduğu söyleniyor. Facundo Ferreyra, bu sezon Shakhtar Donetsk forması ile 42 resmi maçta 30 gol kaydetti. Facundo Ferreyra için Galatasaray'ın da teklif verdiği söylentiler arasında. Peki Facundo Ferreyra kimdir? Kaç yaşındadır?

FACUNDO FERREYRA KİMDİR?

takma adı "Chucky" olan Facundo Ferreyra, 14 Mart 1991'de Lomas de Zamora, Arjantin'de doğdu. Shakhhtar Donetsk'li forvet, şu anda Newcastle'de kiralık olarak forma giymektedir.

Facundo Ferreyra, 2008-09 sezonunda Banfield'in altyapısından as takıma yükseldi. O sezon oynadığı altı maçın üçünde oyuna sonradan dahil oldu ve bir gol attı. İlk golünü 6 Aralık 2008 tarihinde 2-2 berabere kaldıkları Argentinos Juniors maçında attı. FC Barcelona ile görüşmeler olsa da bu transfer gerçekleşmedi.

2010-11 sezonunda as takımla 19 maça çıktı ve 6 gol attı. Attığı gollerden biri 4 Haziran 2011 tarihinde 1-1 berabere kaldıkları Boca Juniors maçıydı. Sonraki sezon 15 gol attı ve gol krallığında üst sıralarda yer aldı. 3 Ocak 2011 tarihinde Banfield ile üç yıllık sözleşme uzatmayı kabul etti. Ancak kulüp 2011-12 sezonunda küme düşünce Ferreyra Vélez Sársfield kulübünde transfer oldu.

Facundo Ferreyra, ilk sezonunda oynadığı 15 maçta 13 gol attı. Ayrıca Ignacio Scocco ile gol krallığını paylaştı.

Facundo Ferreyra, Arjantin 20 yaş altı millî takımı ile 2011 Güney Amerika Genç Şampiyonası'nda attığı dört golle gol krallığında ikinci oldu ve Arjantin'in üçüncü olmasına katkıda bulundu. Ayrıca 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda forma giydi.

