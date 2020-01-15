Fadik Sevin Atasoy, Uluslararası Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı

İSTANBUL (AA) - Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı. Başarılı oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Müzede Selfie Günü" dolayısıyla Rumeli Hisarı'ndaki Hisarlar Müzesi'ni gezerek kendi üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyleyerek, bu anlamda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hisarlar Müzesi'nin kendisi için çok anlamlı bir yer olduğunun altını çizen Atasoy, "Rahmetli babacığım, seneler evvel, bir oyun için buraya gelmişti. Ben o zaman çok küçüktüm. Beni arıyorlar, bulamıyorlar. Fatih'in (Sultan Mehmet) toplarının içine girmeye çalışırken buluyorlar. O nedenle benim için çok anlamlı bir yer. Bir de İstanbul'un göz bebeği Rumeli Hisarı. Fatih İstanbul'u, Rumeli Hisarı da bizim gönlümüzü fethetti. Çok önemli. Tarihi açıdan da kendi içinde bir anlam taşıyor. Bu kadar geniş, büyük bir açık hava müzesinin içinde, böyle bir yapının içinde olmak muazzam bir duygu. Yurt dışındaki arkadaşlarıma da ben burayı hep söylüyorum, geldiğinizde görün diye." dedi.

Sanatçı, müzelerin Türkiye'nin en kıymetli yapıları olduğunu kaydederek, "Onları değerlendirmek, paylaşmak ve onlara dikkati çekmek çok önemli." ifadelerini kullandı. - "Bunlar bizim kültürel mirasımız. Sahip çıkmalıyız" Herkesin cep telefonuyla müzede selfie fotoğrafı çekmesini isteyen genç sanatçı, "Türkiye de bu tanıtımın bir parçası olsun. Çok güzel bir proje. Bunun bir parçası olmak beni gururlandırıyor." diye konuştu. Fadik Sevin Atasoy, müze gezmeyi çok sevdiğini ve gün içinde bütün müzelere gitmek istediğini ifade ederek, "Çocukluğumdan beri, babam bütün müzeleri gezdirmiştir. Hepsinin hikayesini bilirim. Çok da meraklıyımdır. Her gelen arkadaşımı da götürürüm. Kültür turizmi bizim için çok önemli. Bunlar bizim kültürel mirasımız. Sahip çıkmalıyız. Tanıtmalı ve paylaşmalıyız mutlaka." değerlendirmesinde bulundu. Çocuk yaşta müze gezmenin önemine de değinen sanatçı, şu bilgileri verdi: "Öncelikle nasıl bir coğrafyanın içine doğduğunu biliyorsun. Tarihinin zenginliğiyle gururlanıyorsun. Bir öz güven kazandırıyor çocuğa. İkinci olarak da hayal gücünü genişletiyor müzeler. Senden önceki nesillerin yarattıklarını gördüğünde, arkeoloji müzesi için söylüyorum bunu, o taşların üzerine ben ne ekleyebilirim diye düşünüyorsun. Modern sanat müzelerinde, dünyanın, çağın neler ürettiğini takip edebiliyorsun. Dolayısıyla müzeler bir çocuğun gelişimindeki en önemli eğitim noktaları. Sadece çocuğun da değil. Müzelerin aynı zamanda arındırıcı bir özelliği de var. Derdiniz, sıkıntınız varsa müzeye gidin. Hakikaten, su kenarında oturmak gibi, insanın ruhunu temizleyen, aydınlatacak bir özelliğe sahip."