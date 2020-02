Fadıloğlu’ndan anlamlı öğrenci ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi’nde eğitim gören İbrahim Sinan Akbulut’u ziyaret etti ve eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı. Fadıloğlu, Akbulut’un başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan öğrencilerin eğitim durumlarını yakından takip eden ve öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, İbrahim Sinan Akbulut’un eğitim durumuyla ilgili bilgi aldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun Gaziantep Uğur Okulları Kampüsü Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdiği ziyarete Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile Fatih Ermeydan da katıldı.

Başarılı bir eğitim kariyerine sahip İbrahim Sinan Akbulut, babasını 6 yıl önce kanserden kaybetti. Okuldaki başarılı kariyeriyle hem ailesini hem de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu gururlandıran İbrahim Sinan, elde ettiği başarılarla kendisinden küçük 2 kardeşi için de örnek oluyor.

Başkanımızın desteği her zaman yanımızda

Okul idarecisi ve öğretmenlerinin övgüyle bahsettiği İbrahim Sinan Akbulut, Rıdvan Fadıloğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini duygulandırdığını kaydetti. Akbulut, Fadıloğlu’nun kendisine olan desteğini hiçbir zaman eksik etmediğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan İbrahim Sinan Akbulut, “Öncelikle hiçbir zaman desteklerini esirgemediği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Annem, dayım, okuldaki hocalarım her zaman desteklerini üzerimde tuttular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bugün okuluma gelerek beni ziyaret etmesi, eğitimimle ilgili hocalarımdan bilgi alması beni çok duygulandırdı. Başkanımızın desteği her zaman yanımızda. Başkanımız, benim gibi binlerce gencin eğitimine katkı sağlıyor. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

Başkanımıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

İbrahim Sinan Akbulut’un sınıf öğretmeni Sedat Deniz, amaçlarının İbrahim Sinan’ı vatanına, milletine hayırlı bir birey olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğretmen Deniz, “Sinan, Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun da destekleriyle birlikte okulumuzun en gözde öğrencilerinden biri. Hem akademik yönde olsun hem kişilik yönünden hem de karakter yönünden gözde öğrencilerimizden biri. İnşallah 2 yılın sonunda Sinan’ı güzel bir üniversitede, güzel bir bölüme yerleştirmeyi hedefliyoruz. Sinan da bu doğrultuda bizleri destekliyor. Onun emeği inşallah boşa gitmeyecek ve güzel bir üniversitede, güzel bir bölüm okuyup ülkesine ve vatanına faydalı bir birey olarak yetişecek. Bugün de Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun okulumuza gelerek Sinan ile yakından ilgilenmesi, eğitimiyle ilgili bilgi alması bizleri de mutlu etti. Başkanımızın bu tür projelere destek vermesi bizleri de çok sevindiriyor. Yaklaşık 4 bin öğrenciyi bu şekilde destekliyorlar. İnşallah bu sayı daha da fazla olur. Başkanımıza, bu tür desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.