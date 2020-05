Fadıloğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı Kadir Gecesi mesajının devamında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan Ayı’nın sonlarına yaklaşırken, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 14 asırdan bugüne Müslümanlara ve tüm insanlığa rehber olan, ufkumuzu aydınlatan, hayatımızı güzelleştiren, sorunlarımızın çözümüne ışık tutan en büyük değerimiz olan Kur’an-ı Kerim, bu gece indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’ı Kerim’de Kadir gecesinin ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilmiştir. Yüce Allah’ın biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden biri olan bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsattır. Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi, hatalarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın barış, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için tüm içtenlikle dua etmeliyiz. Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı bu mübarek gecede, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sona ermesi ve hastalarımızın bir an evvel şifa bulması en büyük arzumuzdur. Bu nedenle insanlığın huzuru, sağlık ve sıhhati, sıkıntıların son bulması için de dua etmeyi unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.