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Fahrettin Altun paylaştı! A Milli Futbol Takımı için yeni klip

21.11.2023 23:24 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan klibi paylaştı. Altun, milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye'yi mutlu eden A Milli Futbol Takımı ile gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "BizimÇocuklar" ve "TürkiyeYüzyılı" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Haydi bizim çocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti. Vakit Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırma vakti." ifadelerini kullandı.

Klipte, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynadığı anlardan kesitler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görüntüler de yer aldı.

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