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Fahrettin Koca, Nilgün Belgün’ün aşı sorusuna böyle yanıt verdi

28.08.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün antikorla ilgili sorusunu yanıtladı. Fahrettin Koca, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.

Fahrettin Koca, Nilgün Belgün’ün aşı sorusuna böyle yanıt verdi

Sanatçı Nilgün Belgün, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya corona virüsü aşılamasıyla ilgili bir soru yöneltti.

NİLGÜN BELGÜN: BİZİM GİBİLER NE YAPMALI?

Nilgün Belgün, sorusunda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Fahrettin Koca, ben COVID geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, ‘yüklenmeyelim’ dedi. ‘Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var’ diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?

BAKAN KOCA’DAN YANIT

Bakan Koca, Nilgün Belgün’ün sorusuna yine Twitter’dan yanıt verdi. Bakan Koca, şunları belirtti:

Sn. Nilgün Hanım, Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz.

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“AŞIMI HEMEN OLACAĞIM”

Nilgün Belgün de Bakan Koca’nın yanıtını alıntılayarak, “Çok teşekkür ederim Sn Bakanım. Aşımı hemen olacağım” dedi.

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Nilgün Belgün Fahrettin Koca
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