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Fahriye Evcen: Biraz yavaşlayalım bence...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası evine kapanan Fahriye Evcen yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Fahriye Evcen açıklamasında "var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim" dedi.

Fahriye Evcen: Biraz yavaşlayalım bence...

Geçen yıl nisan ayında anne olan oyuncu Fahriye Evcen, o zamandan bu yana ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor. Bu süre zarfında babasının vefatıyla üzüntüye boğulan Evcen, şimdilerde evinde koronavirüs yüzünden beklemede.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve koronavirüs hakkında hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… ‘yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var’ diyor. Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olamaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim ya da kendimiz var edelim.

Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."


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