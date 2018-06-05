MAGAZİN

Fahriye Evcen'den sonra Ceylan Çapa da paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen'in ardından Ceylan Çapa da makyajsız fotoğrafını paylaştı... Arka arkaya gelen bu paylaşımlar akıllara 'kapışıyorlar mı' sorusunu getirdi

Fahriye Evcen'den sonra Ceylan Çapa da paylaştı

Fahriye Evcen'in bir dizi estetik ameliyat geçirdiği iddia edildi. Evcen, iddialara makyajsız fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Burak Özçivit, yaklaşık 750 bin beğeni alan fotoğrafın altına "İşte bu!" yazarak eşini destekledi.

Özçivit'in bir dönem aşk yaşadığı Ceylan Çapa da dün makyajsız halini Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı.

Çapa'nın paylaşımına "no make up böyle olur" notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.

Burak Özçivit ile Ceylan Çapa yaklaşık 2 yıl aşk yaşamış, yakışıklı oyuncu ayrılıktan kısa bir süre rol arkadaşı Fahriye Evcen ile birlikte olduğunu duyurmuştu. İkili geçtiğimiz yaz da nikah masasına oturdu...


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Anahtar Kelimeler:
Ceylan Çapa fahriye evcen

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