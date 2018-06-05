Fahriye Evcen'den sonra Ceylan Çapa da paylaştı

Fahriye Evcen'in bir dizi estetik ameliyat geçirdiği iddia edildi. Evcen, iddialara makyajsız fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Burak Özçivit, yaklaşık 750 bin beğeni alan fotoğrafın altına "İşte bu!" yazarak eşini destekledi.

Özçivit'in bir dönem aşk yaşadığı Ceylan Çapa da dün makyajsız halini Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı.

Çapa'nın paylaşımına "no make up böyle olur" notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.

Burak Özçivit ile Ceylan Çapa yaklaşık 2 yıl aşk yaşamış, yakışıklı oyuncu ayrılıktan kısa bir süre rol arkadaşı Fahriye Evcen ile birlikte olduğunu duyurmuştu. İkili geçtiğimiz yaz da nikah masasına oturdu...



