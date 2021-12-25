Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Sosyal medya yıkıldı

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen, işleri kadar özel hayatlarıyla da göz önünde olan bir çift. Çalıkuşu dizisi döneminde başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikilinin 2019 yılında Karan isimli bir erkek çocukları oldu. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENİYORUM"

Burak Özçivit, eşi Fahriye evcen için övgüler yağdırmış oyunculuğunu çok beğeniyorum demişti. Fahriye Evcen ise bugün sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit’in doğum gününü sevgi dolu sözcüklerle paylaştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bugün ailesi ve sevdikleriyle doğum gününü kutladı. Fahriye Evcen binlerce beğeni toplayan paylaşımın altına, 'İyi ki doğdun Sevgilim' notunu ekledi.

