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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Sosyal medya yıkıldı

25.12.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşleriyle olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen sevilen çift Burak Özçivit ile Fahriy Evcev, sosyal medyada da hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çalıkuşu dizisinde beraber rol alan çift, o zamanlarda başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Bu evlilikten Karan isimli bir çocukları olan çiftin mutluluğu birçok çifte örnek oluyor. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Sosyal medya yıkıldı

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit ile Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen, işleri kadar özel hayatlarıyla da göz önünde olan bir çift. Çalıkuşu dizisi döneminde başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikilinin 2019 yılında Karan isimli bir erkek çocukları oldu. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit’in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

"OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENİYORUM"

Burak Özçivit, eşi Fahriye evcen için övgüler yağdırmış oyunculuğunu çok beğeniyorum demişti. Fahriye Evcen ise bugün sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit’in doğum gününü sevgi dolu sözcüklerle paylaştı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bugün ailesi ve sevdikleriyle doğum gününü kutladı. Fahriye Evcen binlerce beğeni toplayan paylaşımın altına, 'İyi ki doğdun Sevgilim' notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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