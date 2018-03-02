Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten kötü haber

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin ardından bir kötü haber de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen cephesinden geldi. Evliliklerinde henüz bir yılı doldurmayan çiftin birliktelikleri çatırdamaya başladı.

Akşam Life'ta yer alan habere göre; aynı evde iki yabancı gibi oldukları konuşulan çiftin ilk sorunları geçen hafta GQ’nun düzenlendiği ödül gecesinde gün yüzüne çıktı.

Törende tek başına boy gösteren Özçivit, eşi Fahriye’nin yanında olmamasının nedenini güzel oyuncunun işinin olmasına bağlamıştı.

4 SAAT DOLMADAN SİLDİ

Ancak işin aslı başkaydı. Kavga edip araları bozuk olan Evcen, evinde televizyon başında keyif yapıyordu. Yalanı ortaya çıkan Özçivit ise Evcen’in paylaşımı karşısında sinirden küplere binip telefona sarıldı.

Bu paylaşım sonrasında çiftin arasında ikinci büyük tartışma yaşandı. Evcen, Instagram Story’den fotoğrafı hemen sildi.

İŞİ TELEVİZYONMUŞ!

Fahriye Evcen’le araları bozuk olduğu için GQ gecesine tek başına katıldığı konuşulan Burak Özçivit, eşini soranlara “Fahriye’nin işleri var. O yüzden yalnız katılmak durumunda kaldım” demişti. Ancak aynı saatlerde Evcen, televizyon başındaydı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?