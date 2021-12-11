MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş pişti oldu! Hayranları yarışa girdi

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş pişti oldu! Hayranları yarışa girdi

11.12.2021 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile sevilen şarkıcı Ebru Gündeş bir gün arayla aynı ceketle poz verdi. Ekranlara 4 yıl ara verdikten sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana dönen Fahriye Evcen’le, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Ebru Gündeş’in aynı ceketi giymesi hayranlarını harekete geçirdi.

Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş pişti oldu! Hayranları yarışa girdi

Fahriye Evcen, gerek özel hayatı gerek iş hayatı, dizileri, rol aldığı reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hep gündemde olan bir isim.

Milyonlarca takipçisi olan Fahriye Evcen güzel ve şık giyinmeyi seviyor ve sık sık kıyafetleriyle birlikte paylaşımlarda bulunuyor.

Oyuncu son paylaşımında giydiği, gömlek ceket tarzındaki kıyafetle sahnelerin ünlü bir ismiyle pişti olmaktan kurtulamadı.

ebfah

Fahriye Evcen’in giydiği kıyafeti kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, TV8’de yayınlanan jürisi olduğu ‘O Ses Türkiye’ programında giydi. Ebru Gündeş Instagram hesabından da programda aynı kıyafetle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İki ünlü ismin piştisi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Hayranları Fahriye Evcen’in paylaşımının altına, ‘Bu kıyafeti Ebru Gündeş de giymişti’ şeklinde yorumlarda bulundular.

İki ünlü isim de ceketi siyah pantolon ile kombinlemeyi tercih etti. Ünlü isimlerin hayranları, kıyafeti kimin daha iyi taşıdığı konusunda sosyal medyada yarışa girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendiSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendi
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Alişan’ın eşi Buse Varol da estetik mucizesi çıktıAlişan’ın eşi Buse Varol da estetik mucizesi çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.