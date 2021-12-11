Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş pişti oldu! Hayranları yarışa girdi

Fahriye Evcen, gerek özel hayatı gerek iş hayatı, dizileri, rol aldığı reklam filmleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hep gündemde olan bir isim.

Milyonlarca takipçisi olan Fahriye Evcen güzel ve şık giyinmeyi seviyor ve sık sık kıyafetleriyle birlikte paylaşımlarda bulunuyor.

Oyuncu son paylaşımında giydiği, gömlek ceket tarzındaki kıyafetle sahnelerin ünlü bir ismiyle pişti olmaktan kurtulamadı.

Fahriye Evcen’in giydiği kıyafeti kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, TV8’de yayınlanan jürisi olduğu ‘O Ses Türkiye’ programında giydi. Ebru Gündeş Instagram hesabından da programda aynı kıyafetle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

İki ünlü ismin piştisi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Hayranları Fahriye Evcen’in paylaşımının altına, ‘Bu kıyafeti Ebru Gündeş de giymişti’ şeklinde yorumlarda bulundular.

İki ünlü isim de ceketi siyah pantolon ile kombinlemeyi tercih etti. Ünlü isimlerin hayranları, kıyafeti kimin daha iyi taşıdığı konusunda sosyal medyada yarışa girdi.

