Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı şaşırttı! 'Karan tıpkı annesi'

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla.

Ancak Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" şeklinde yorumlar yağıyor.





