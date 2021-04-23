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Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı şaşırttı! 'Karan tıpkı annesi'

23.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Evcen'i görenler, 'Karan tıpkı annesi' yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafı şaşırttı! 'Karan tıpkı annesi'

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde oğulları Karan'ın doğum gününde ailecek objektiflere poz vermişlerdi. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmuştu. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla.

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Ancak Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" şeklinde yorumlar yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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