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  4. Fahriye Evcen'in giydiği kürk tartışma yaratmıştı! Burak Özçivit gerçek olup olmadığını açıkladı

Fahriye Evcen'in giydiği kürk tartışma yaratmıştı! Burak Özçivit gerçek olup olmadığını açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 13:47
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Son dönemde kazancı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiğimiz Fahriye Evcen son olarak eşi Burak Özçivit ile birlikte çıktğı tatil pozlarıyla çok konuşulmuştu. Evcen'in kürklü pozları 'gerçek mi, değil mi?' tartışmalarına yol açmıştı. Burak Özçivit bu tartışmalara son noktayı koydu.

Fahriye Evcen'in giydiği kürk tartışma yaratmıştı! Burak Özçivit gerçek olup olmadığını açıkladı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Son dönemde kazançları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü çift geçtiğimiz günlerde baş başa Strazburg'da kısa bir tatile çıktı.

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Evcen'in kürklü tatil kareleri ise kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada 'gerçek mi, değil mi?' tartışmalarına neden oldu. Fahriye Evcen'den konuyla ilgili açıklama gelmezken eşi Burak Özçivit sessizliğini bozdu.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

  1. sayfada yer alan habere göre basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit eşinin kürkü için 'Yok gerçek değil' açıklamasını yaptı.

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YİNE GÜNDEM OLDU

Özçivit’in açıklamasına rağmen, sosyal medyada tartışmalar tamamen dinmedi. Bazı kullanıcılar kürkün gerçek olduğuna inanırken, bazı kullanıcılar da bu tartışmanın gereksiz olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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