Fahriye Evcen'in giydiği kürk tartışma yaratmıştı! Burak Özçivit gerçek olup olmadığını açıkladı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Son dönemde kazançları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü çift geçtiğimiz günlerde baş başa Strazburg'da kısa bir tatile çıktı.

Evcen'in kürklü tatil kareleri ise kısa sürede gündem oldu ve sosyal medyada 'gerçek mi, değil mi?' tartışmalarına neden oldu. Fahriye Evcen'den konuyla ilgili açıklama gelmezken eşi Burak Özçivit sessizliğini bozdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

sayfada yer alan habere göre basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit eşinin kürkü için 'Yok gerçek değil' açıklamasını yaptı.

YİNE GÜNDEM OLDU

Özçivit’in açıklamasına rağmen, sosyal medyada tartışmalar tamamen dinmedi. Bazı kullanıcılar kürkün gerçek olduğuna inanırken, bazı kullanıcılar da bu tartışmanın gereksiz olduğunu savundu.