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  4. Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'le ilk kez paylaştı! “Seni Kendime Sakladım”

Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'le ilk kez paylaştı! “Seni Kendime Sakladım”

15.03.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ocak ayında ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Ünlü çift, ilk çocukları Karan’ın ardından dünyaya gelen ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. Evcen oğlu ile ilk kez paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'le ilk kez paylaştı! “Seni Kendime Sakladım”

Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı kucağına aldı. En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça karakterine hayat veren Evcen ocak ayında dünyaya gelen ikinci oğlu Kerem ile paylaşım yaptı.

Evcen Kerem'le ilk kez yayınladığı videoya, Duman grubunun “Seni Kendime Sakladım” şarkısını da ekledi.

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Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Kerem’in Karan’a çok benzediğini dile getirmiş, “Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu” demişti.

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