Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'le ilk kez paylaştı! “Seni Kendime Sakladım”

Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen 2019 yılında ilk bebeği Karan’ı kucağına aldı. En son Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça karakterine hayat veren Evcen ocak ayında dünyaya gelen ikinci oğlu Kerem ile paylaşım yaptı.

Evcen Kerem'le ilk kez yayınladığı videoya, Duman grubunun “Seni Kendime Sakladım” şarkısını da ekledi.

Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Kerem’in Karan’a çok benzediğini dile getirmiş, “Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu” demişti.



