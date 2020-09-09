Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya ile iddialı bir tavla maçı yaptı.

İki saat süren çekişmeli tavla oyunundan sonra Bülent Kaya'ya yenilen ve iddiayı kaybeden Faik Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp, tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında kaybettiği tavlayı suda dövdü. Daha öncede tavlada Kaya'ya yenilen Faik Öztürk, girdikleri iddiaya göre yakın dostunun koleksiyonuna yeni takım elbisesini alacak seçimi de ünlü sanatçı Seda Sayan yapacak.



