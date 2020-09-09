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Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya'ya tavlada yenilen ve iddiayı kaybeden Faik Öztürk, kaybettiği tavlayı suda dövdü

Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Azka Otel'in sahibi Bülent Kaya ile iddialı bir tavla maçı yaptı.

Faik Öztürk (2)

İki saat süren çekişmeli tavla oyunundan sonra Bülent Kaya'ya yenilen ve iddiayı kaybeden Faik Öztürk, tavlayı koltuğunun altına alıp, tişörtle denize girdi. Meraklı bakışlar arasında kaybettiği tavlayı suda dövdü. Daha öncede tavlada Kaya'ya yenilen Faik Öztürk, girdikleri iddiaya göre yakın dostunun koleksiyonuna yeni takım elbisesini alacak seçimi de ünlü sanatçı Seda Sayan yapacak.


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