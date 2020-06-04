Fajita tarifi: Etli, tavuklu, sebzeli nasıl isterseniz!

Sunumu ve lezzetiyle davet sofralarını süsleyen fajita tarifi, rengarenk biber ve soğanların etlerle harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Fajita nasıl yapılır diyorsanız restoran usulü orijinal tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz.

FAJİTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana bonfile

2 adet kırmızı biber

Bir adet sarı biber

2 adet kırmızı soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı tuz

Karabiber

FAJİTA NASIL YAPILIR?

Etleri, soğanları ve biberleri aynı kalınlıkta uzun uzun doğrayın.

Döküm tavaya bir miktar sıvı yağ koyun ve tüm malzemeleri soteleyin.

Malzemeler pişmeye yakın içine tuzu ve karabiberi ilave edin.

Orta büyüklükte güveci ateşe koyun ve içine tereyağı ekleyin.,

Tereyağı eriyince sotelediğiniz malzemeleri güveç kabına aktarın.

Yaklaşık 5 dakika güveç kabında pişirdikten sonra fajitanın üzerine bir adet lavaşı katlayıp koyun.

Çok dikkatli bir şekilde etli fajita yemeğini ocaktan alın ve servis yapın.

Aman dikkat! Çok sıcak olduğu için yerken kendinizi yakmayın :)

FAJİTA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN İPUÇLARI

Kullanacağınız etlerin lokum gibi yumuşak olması için bir gün önceden zeytinyağı ve ezilmiş sarımsak ile harmanlayarak dinlendirebilirsiniz.

Fajita tarifi et ya da tavuk kullanarak da yapılabilir. Tavuklu fatija yapmak isterseniz beyaz etin kemiksiz kalça kısmını kullanabilirsiniz.