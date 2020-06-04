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Fajita tarifi: Etli, tavuklu, sebzeli nasıl isterseniz!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Restoranlarda yemeye alışık olduğumuz fajita tarifini artık evinizde de hazırlayabilirsiniz. Kolaylıkla yapacağınız bu Meksika yemeğini isterseniz etli, tavuklu ve sebzeli olarak pişirebilirsiniz. Fajita nasıl yapılır diyenler için detayları geliyor...

Fajita tarifi: Etli, tavuklu, sebzeli nasıl isterseniz!

Sunumu ve lezzetiyle davet sofralarını süsleyen fajita tarifi, rengarenk biber ve soğanların etlerle harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Fajita nasıl yapılır diyorsanız restoran usulü orijinal tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz.

FAJİTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana bonfile
2 adet kırmızı biber
Bir adet sarı biber
2 adet kırmızı soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı tuz
Karabiber

FAJİTA NASIL YAPILIR?

Etleri, soğanları ve biberleri aynı kalınlıkta uzun uzun doğrayın.
Döküm tavaya bir miktar sıvı yağ koyun ve tüm malzemeleri soteleyin.
Malzemeler pişmeye yakın içine tuzu ve karabiberi ilave edin.
Orta büyüklükte güveci ateşe koyun ve içine tereyağı ekleyin.,
Tereyağı eriyince sotelediğiniz malzemeleri güveç kabına aktarın.
Yaklaşık 5 dakika güveç kabında pişirdikten sonra fajitanın üzerine bir adet lavaşı katlayıp koyun.
Çok dikkatli bir şekilde etli fajita yemeğini ocaktan alın ve servis yapın.
Aman dikkat! Çok sıcak olduğu için yerken kendinizi yakmayın :)

FAJİTA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN İPUÇLARI

Kullanacağınız etlerin lokum gibi yumuşak olması için bir gün önceden zeytinyağı ve ezilmiş sarımsak ile harmanlayarak dinlendirebilirsiniz.
Fajita tarifi et ya da tavuk kullanarak da yapılabilir. Tavuklu fatija yapmak isterseniz beyaz etin kemiksiz kalça kısmını kullanabilirsiniz.

Fajita tarifi Arda Türkmen’in mutfağında soya sosla hazırlanıyor ve güveçler fırında ısıtılıyor. Siz de dilerseniz ünlü şef gibi eti marine ederken soya sosu-zeytinyağı karışımı kullanabilirsiniz. Fajita sos hazırlamak istiyorsanız; bir yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı limon, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve baharatları harmanlayıp etleri bu sos ile marine etmelisiniz.
Orijinal fajita tarifimizi sizlerle paylaştık, deneyen herkese afiyet olsun...

FAJİTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Arda Türkmen, etli fajita yemeğini limon suyu ve süzme yoğurt karışımı ile servis edilmesini tavsiye ediyor.
İkinci bir alternatif ise fajitayı servis ederken maydanoz, roka gibi taze yeşillikler kullanabilirsiniz.

FAJİTA TARİFİ YANINA NE YAKIŞIR?

Tavuklu ya da etli hazırladığınız fajita yemeğinin yanına pirinç pilavı hazırlayabilirsiniz. Pilav yemeyenler için en ideal yancı çoban salatası olacaktır.

FAJİTA TARİFİ KALORİ ORANI NEDİR?

100 gram fajita 135 kaloridir.

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