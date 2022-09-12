Faks eş anlamlısı nedir? Faks kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda kullandığımız teknolojik ürünler gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Her geçen gün teknoloji adına yapılan yeniliklere bir yenisi eklenmektedir. Bu yenilikler de dilimize yansır ve bu yenilikleri ifade edebilmek için yeni kelimeler türer. Dilimiz genel olarak etkileşimde bulunduğu dillerden farklı sözcükler almıştır. En çok etkileşimde bulunduğu diller ise Arapça, Fransızca ve Farsçadır. Yer yer İngilizce kelimelerden de dilimize geçiş olmuştur.

Faks kelimesi diller arası etkileşim sonucu dilimizde kullanılmaya başlamıştır. İngilizce "fax" sözcüğünden dilimize geçmiştir. İngilizce anlamı "elektrikli görüntü gönderme cihazıdır." Dilimizde kazandığı anlam da orijinal anlamına yakındır. Dilimizde ilk başta "faksimile, fax" olarak kullanılan kelime daha sonrasında "faks" hâlini almıştır.

Faks kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Faks "yazı, belge ya da verilerin telefon aracılığıyla bir konumdan başka bir konuma aktarılmasını sağlayan bir cihazdır.” Faks çekebilmek için bu aletlere ihtiyaç duyulur. Bu aletler sayesinde görsel ya da yazılı olan belgeleri aktarmak istediğimiz kişiye ulaştırabiliriz. Ulaştırmak istediğimiz belgeyi faks makinesinde taratarak karşımızdaki kişinin faks makinesine aktarımını sağlarız. Faks kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Belgegeçer

Faksın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Faksın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabiliriz. Faks kelimesinin eş anlamı belgegeçer kelimesiyle örnek bir cümle aşağıdaki gibi olabilir:

Patronun istediği resmî yazışmaları belgegeçer aracılığıyla şirkete ilettim.



