EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Faks eş anlamlısı nedir? Faks kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Faks eş anlamlısı nedir? Faks kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz birçok farklı dil ile etkileşim hâlinde bulunmuş ve sözcük alışverişi içinde olmuştur. Başka dillerden dilimize geçen bu sözcükler başkalaşarak ya da aynı şekilde de dilimize geçiş yapabilir. Faks kelimesi bu şekilde dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Faks sözcüğü dilimize İngilizceden geçmiştir. Peki, faks kelimesinin eş anlamı nedir?

Faks eş anlamlısı nedir? Faks kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda kullandığımız teknolojik ürünler gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Her geçen gün teknoloji adına yapılan yeniliklere bir yenisi eklenmektedir. Bu yenilikler de dilimize yansır ve bu yenilikleri ifade edebilmek için yeni kelimeler türer. Dilimiz genel olarak etkileşimde bulunduğu dillerden farklı sözcükler almıştır. En çok etkileşimde bulunduğu diller ise Arapça, Fransızca ve Farsçadır. Yer yer İngilizce kelimelerden de dilimize geçiş olmuştur.

Faks kelimesi diller arası etkileşim sonucu dilimizde kullanılmaya başlamıştır. İngilizce "fax" sözcüğünden dilimize geçmiştir. İngilizce anlamı "elektrikli görüntü gönderme cihazıdır." Dilimizde kazandığı anlam da orijinal anlamına yakındır. Dilimizde ilk başta "faksimile, fax" olarak kullanılan kelime daha sonrasında "faks" hâlini almıştır.

Faks kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Faks "yazı, belge ya da verilerin telefon aracılığıyla bir konumdan başka bir konuma aktarılmasını sağlayan bir cihazdır.” Faks çekebilmek için bu aletlere ihtiyaç duyulur. Bu aletler sayesinde görsel ya da yazılı olan belgeleri aktarmak istediğimiz kişiye ulaştırabiliriz. Ulaştırmak istediğimiz belgeyi faks makinesinde taratarak karşımızdaki kişinin faks makinesine aktarımını sağlarız. Faks kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Belgegeçer

Faksın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Faksın eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabiliriz. Faks kelimesinin eş anlamı belgegeçer kelimesiyle örnek bir cümle aşağıdaki gibi olabilir:

  • Patronun istediği resmî yazışmaları belgegeçer aracılığıyla şirkete ilettim.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağımlı eş anlamlısı nedir? Bağımlı eş anlamlısı nedir?
Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde göreceklerBir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
faks nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

İsim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.