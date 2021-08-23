Eşini anlamak için bir günlük hamile taklidi yaptı! Başına gelenler sosyal medyada komik anlar yaşattı

Hamilelik, sabah bulantıları, hormonal değişiklikler, tuhaf aşermeler ve ödemle hem zor hem de oldukça keyifli bir dönemdir. Bu dönemi çoğu kadın tecrübe eder. Erkekler ise eşlerinin yaşadığı sürece şahitlik etmekle görevlidir. Yakın bir zaman önce çocuk sahibi olan Maitland Hanley isimli TikTok kullanıcısı, eşini anlayabilmek için bir gün boyunca hamile kalmaya çalıştığı bir video çekti. TikTok hesabından yayınladığı videoda Hanley’in zor anları sosyal medyada popüler oldu.

GÖBEĞİNE KARPUZ SARDI

Yayınladığı videosunda Maitland, karnına streç filmle büyük bir karpuz sardı. Göğüslerine ise iki adet küçük kavun yerleştirdi. Yatağa sırt üzeri yattığı videosunda Maitland, güne hamile olarak başlamaya çalıştı. Ancak işler onun hesapladığı gibi gitmedi. Yataktan kalkmakta zorlanan Maitland’ın hamilelik tecrübesi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.



