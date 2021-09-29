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Kocasını işte böyle yakaladı! Kendi videosu için poz verirken arkasındaki bikinili kadını fark etti

29.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Thicctok5280’ isimli kullanıcı eşiyle gittikleri tatilden ilginç bir detayı sosyal medya hesabından paylaştı. Florida sahilinde kocasının videosunu çektiğini düşündüğü için poz veren kadın, çekimleri tekrar izlediğinde eşinin arkasındaki bikinili kadına kamerayı yakınlaştırdığını fark etti.

‘Thicctok5280’ isimli TikTok kullanıcısı bir kadın, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Florida’da tatile gittiklerini söyledi. Tatil sırasında eşinin güzel videolar çektiğini ifade eden kadın, onlardan birini izlediğinde ana karakter olmadığını anladı. Bu eğlenceli anları TikTok hesabından paylaşan kadın kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

ÇEKİME DEVAM ETTİ

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Paylaştığı klipte, “Kocamın geçen hafta Florida gezimizden çektiği videosunu izliyordum” diyen kadın eşinin kadrajındaki kaymaları da esprili bir dille anlattı. Videoda ahşap bir iskelenin altına geçen ve eşinin fotoğraf çekmesi için poz veren TikToker hiç birşeyden haber bir şekilde, “Yaklaşayım da beni göresin! Florida'yı seviyorum” diyor. TikTokerın eşi ise bir video çektiğini söyleyerek eşinin hemen arkasında bulunan bikinili kadının saçlarını düzelttiği anlara odaklanıyor. Eşinin kadraj çıkmasına rağmen koca, kamerayı yakınlaştırmaya devam ediyor.

Eşiyle ilgili eğlenceli paylaşımına ise TikToker, “Aslında kimi kaydettiğini görene kadar, ana karakter olduğumu düşünerek ona birkaç poz veriyordum” dedi. Tiktokerın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi kullanıcılar bunun boşanma nedeni olduğunu söylerken kimileri ise çifti eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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