Falcao, ailesiyle Aslan Park’ı gezdi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte dün Tuzla Viaport Marina’da bulunan Aslan Park’ı ziyaret etti. Falcao ve ailesi, farklı türdeki büyük kedileri izlerken, onlarla ilgili de sorular sorarak bilgi aldı. Kaplanların bulunduğu alanda hatıra fotoğraf çektiren Falcao ve ailesi daha sonra yavru kaplanları sevdi.
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Beşiktaş B planı Cyle Larin
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum