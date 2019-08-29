Falcao'dan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'a gidebilirim!

Galatasaray'ın haftalardır transferi için uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, transferine dair kısa bir açıklama yaptı.
FALCAO'DAN NIMES'E HARİKA GOL
TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın Monaco'da görüştüğü Radamel Falcao, Galatasaray'a transferiyle ilgili olumlu sinyaller verdi.
'Galatasaray'a transfer olacak mısın? Kulüp hakkında ne düşünüyorsun?' sorusuna 'Galatasaray'a gideceğim, gidebilirim. Şu anda daha fazla bir şey söyleyemem' ifadelerini kullanarak transfere bir kez daha yeşil ışık yaktı.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'da bulunan Galatasaraylı idarecilerin, kısa süre içerisinde Falcao transferini sonuçlandırmaları bekleniyor.
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