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Falcao'dan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'a gidebilirim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Monaco forması giyen ve Galatasaray'ın uzun süredir transferini bitirmek için uğraştığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takım hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Galatasaray'a gidebileceğini doğrulayan Falcao, transfere dair olumlu sinyaller verdi.

Falcao'dan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'a gidebilirim!

Galatasaray'ın haftalardır transferi için uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, transferine dair kısa bir açıklama yaptı.

FALCAO'DAN NIMES'E HARİKA GOL

TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın Monaco'da görüştüğü Radamel Falcao, Galatasaray'a transferiyle ilgili olumlu sinyaller verdi.

'Galatasaray'a transfer olacak mısın? Kulüp hakkında ne düşünüyorsun?' sorusuna 'Galatasaray'a gideceğim, gidebilirim. Şu anda daha fazla bir şey söyleyemem' ifadelerini kullanarak transfere bir kez daha yeşil ışık yaktı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'da bulunan Galatasaraylı idarecilerin, kısa süre içerisinde Falcao transferini sonuçlandırmaları bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray radamel falcao falcao

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ahahahaha ya bu ne rezillik ya himmet için pensilvanyayı yala bir oyuncu için aylarca kapıda yat, rezilliğini ne kadar saklasan da dışına vurur böyle cincon beter ol.
Ahahahaha ya bu ne rezillik ya himmet için pensilvanyayı yala bir oyuncu için aylarca kapıda yat, rezilliğini ne kadar saklasan da dışına vurur böyle cincon beter ol.
saçı uzatıp gel kısa saçlı falcaomu olur
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