Falcao'dan transfer ve Galatasaray açıklaması!

Radamel Falcao'dan transfer ve Galatasaray (River Plate) açıklaması geldi! Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.
Türkçe'yi öğrenmeye çalıştığını ancak zorlandığını belirten yıldız oyuncu, "Türkiye'de dil çok zor, çok karışık. Muslera beni etkiliyor o yüzden, Türkçe konuşabiliyor. Bir kelime öğreniyorsun ancak bir şeyler öğrenmek uzun zaman alıyor. İngilizce iletişim kuruyorum" dedi.
(SPORX)
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