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Falcao gitti ama Galatasaray'ı bırakmıyor!

17.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecona'ya transfer olan Radamel Falcao, Galatasaray'ı takip etmeyi bırakmıyor. Sarı-kırmızılıların Lazio galibiyetini kutlayan Kolombiyalı yıldız, eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Falcao gitti ama Galatasaray'ı bırakmıyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taraftarına ve basına tanıttı.

Madrid kenti takımı olan Rayo Vallecano'nun Vallecas Stadı'nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.

GALATASARAY'I KUTLADI

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Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında "Galatasaray'dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorulara, "Harika. Galatasaraylı futbolcular, bütün arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim. Eski takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum." yanıtını verdi.

"EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Kolombiyalı futbolcu, şu anda tek isteğinin maç oynamak ve sahada daha fazla süre almak olduğunu aktarırken, "İspanya'yı, Madrid'i, La Liga'yı biliyorum. En iyisini vermeye çalışacağım. 2013'te İspanya'dan ayrılmamdan sonra tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da futbol değişti. Detayların daha çok ön plana çıktığı bir futbol var." ifadelerini kullandı.

NEDEN 3 NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

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Forvette oynamasına rağmen yeni takımında "3" numaralı formayı seçen Falcao, "Babam bu numarayla futbol oynuyordu. Artık aramızda değil ve onu anmanın en iyi yolunun bu olacağını düşündüm. Benim için anlamı çok büyük." şeklinde konuştu.

La Liga'da 4 puanla 12. sırada bulunan Rayo, ligin 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü, henüz puanı bulunmayan Getafe'yi ağırlayacak.


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Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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