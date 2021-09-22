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Falcao La Liga'da gol şova devam ediyor!

22.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan Rayo Vallecano, son dakikada Radamel Falcao'nun attığı golle zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

Falcao La Liga'da gol şova devam ediyor!

Radamel Falcao, son dakika golüyle Rayo Vallecano'ya 3 puan getirdi. Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi.

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Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı anda attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi. Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA


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Anahtar Kelimeler:
İspanya Radamel Falcao
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bazı futbolcular türkiye'de oynanan düzene ayak uyduramıyor. Samimi söylüyorum cristiano ronaldo fb, messi gs, mbappe ts gelsin hic biri bi cacık yapamaz.
Bu adamda gol sorunu yoktu zaten oynadığı sürece gol attı ama sakatlıklardan oynayamadı
türkiyeye tatil yapmaya geliyorlar başa ülkelerde futbol oynamaya gidiyorlar:)

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