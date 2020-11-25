Falcao'nun tedavisine devam edildi

Cimbom'da Rizespor hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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