Falcao ve Emre Akbaba'dan muhteşem dönüş

Aşil tendonunda yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyemeyen Radamel Falcao, son haftalarda Süper Lig'de kaydettiği gollerle takımının elde ettiği galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlık sonrasında bu sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da devre arasında dönerken, çıktığı 3 resmi maçta da gol atmayı başardı.

FALCAO SON 3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın yoğun uğraşlar sonucunda sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Süper Lig'de 15. haftadaki MKE Ankaragücü maçından itibaren düzenli forma giymeye başlayan Falcao, son 3 karşılaşmada 4 kez topu filelere gönderdi.

Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son 3 haftada Antalyaspor ağlarını 2 kez havalandırırken, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında ise birer gol attı. Süper Lig'de 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü olan Falcao, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.