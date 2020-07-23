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Falcao'ya flaş çağrı: ABD'ye git!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.07.2020 18:37 | Son Güncelleme

Kolombiya tarihinin önemli golcülerinden Faustino Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao'ya çağrı yaptı: "ABD'ye git"

Falcao'ya flaş çağrı: ABD'ye git!

Galatasaray'da sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Radamel Falcao'nun performansı ülkesinde de tartışılıyor. Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, vatandaşının durumunu değerlendirdi ve transfer tavsiyesi de yaptı.

Beckham'ın kurduğu Inter Miami'nin istediği konuşulan Falcao'ya teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Asprilla, "Falcao, artık ABD'ye gidip, MLS gibi sakin bir ligde kariyerini sonlandırmanın yolunu aramalı. Onun yaşlarındaki oyuncular, kariyerini iyi bir şekilde tamamlamaya uğraşır." dedi.

Galatasaray'da tüm sorumluluğun Falcao'da olduğunu vurgulayan eski golcü, "Falcao oynadığında iyi gol atmış ancak takım başarısız olduğunda, onun statüsündeki bir oyuncu da başarısız olur. Başka kimi hedef gösterebilirler mi? Falcao kariyeriyle, Galatasaray'daki tüm oyunculardan önemli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Falcao, 22 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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