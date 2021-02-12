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Falcao'ya flaş çağrı! "Hemen ABD'ye git"

12.02.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Falcao'ya flaş çağrı! "Hemen ABD'ye git"

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Falcao'ya ülkesinden çağrı geldi. Kolombiya'nın efsane isimlerinden Asprilla, yıldız golcüye 'Hemen MLS'e gitmesi lazım' sözleriyle seslendi.

"MLS'E GİTMESİ LAZIM"

Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.

"SAKİNLİK VE HUZUR"

Falcao'nun ABD'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

"RIVER EN İYİSİ"

Kolombiyalı eski oyuncu Fabian Vargas ise, "River Plate'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"BİZE BİR TEKLİF YOK"

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Falcao için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

39 MAÇTA OYNAMADI

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

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