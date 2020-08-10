Falette, Erol Bulut'u bekliyor

Fenerbahçe'de Simon Falette'in bonservisinin alınması bekleniyordu. Ancak Erol Bulut, bu konuda acele edilmemesini istedi. 45 yaşındaki teknik adam, transfer çalışmalarındaki gidişata göre Falette için son kararını verecek.
Gineli stoper ise dört gözle Fenerbahçe'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Falette, bu süreçte bireysel olarak çalışıyor.
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