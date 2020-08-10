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Falette, Erol Bulut'u bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Simon Falette, bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor ve Sarı Lacivertli ekipten gelecek haberi bekliyor.

Falette, Erol Bulut'u bekliyor

Fenerbahçe'de Simon Falette'in bonservisinin alınması bekleniyordu. Ancak Erol Bulut, bu konuda acele edilmemesini istedi. 45 yaşındaki teknik adam, transfer çalışmalarındaki gidişata göre Falette için son kararını verecek.

Gineli stoper ise dört gözle Fenerbahçe'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Falette, bu süreçte bireysel olarak çalışıyor.

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