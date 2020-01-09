SPOR
  4. Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında olduğunu belirterek, "Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur" dedi.

Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonuyla 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Dün akşam imzaların atılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve yeni transfer Simon Falette kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye imza attığı için mutlu olduğunu dile getiren Gineli savunma oyuncusu, "Fenerbahçe, hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm" diye konuştu.

SELAHATTİN BAKİ: YÜREĞİNİ ORTAYA KOYACAK BİR KARAKTER

Açıklamasında Simon Falette’ye olan güvenini ifade eden Selahattin Baki ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için kesinlikle risk faktörü barındırmayan bir transfer. Uzunca süredir solak stoper arıyorduk. Birçok takım da arıyor. Hakikaten başarıya aç, oynamaya aç, bizimle beraber deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum, bizimle beraber şampiyonluk yolunda kavga edecek, mücadele edecek; gerek Samandıra’da, gerek soyunma odasında, gerek sahada oynadığı zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğunuza emin olabilirsiniz. Buna benzer bir konuşmayı daha önce bir kişi için yapmıştım. O da Sadık’tı. Sadık’ın karakteri hakkında ne söylediysem, benzeri şeyleri de Simon için söylüyorum. Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir ama bana inanın başkanımızla, başkan vekilimizle ve Avrupa’daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını çizerek tekrar söylüyorum; oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya hasret, aç ve potansiyeli belli bir arkadaşımızı şu anda kadromuza kattık" açıklamasını yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Beşiktaş, Hollanda’nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladıBeşiktaş, Hollanda’nın Fortuna Sittard Kulübü ile iş birliği anlaşması imzaladı
Gençlik Ve Spor Bakanlığı'ndan ikinci "Genç Hackathon" yarışmasıGençlik Ve Spor Bakanlığı'ndan ikinci "Genç Hackathon" yarışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simon falette Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

'Burada çok samimi bir şekilde karşılandım'

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?

Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe ikinci stoperi Alanya'da buldu! Welinton...

F.Bahçe'de ikinci stoper sürprizi!

Fenerbahçe'den flaş açıklama: Harcama limiti manipüle ediliyor!

Fenerbahçe'den harcama limiti isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.