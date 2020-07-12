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Falette ve Tolgay Arslan maça devam edemedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2020 23:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Falette, Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Falette ve Tolgay Arslan maça devam edemedi

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay’ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkitler sonucunda belli olacak.

Mücadelenin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette de bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.

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