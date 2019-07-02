Fanatik damat, nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayseri'de minibüs şoförü Emre Akşit, bu yılın ilk ayında tanıştığı Havva Koçer ile dünyaevine girdi. İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan Akşit, nikâh öncesi gelin aracına, 'Bir gülüşü var sanırsın Kayserispor sahaya çıkıyor' yazdırdı. Düğün evine Türk bayrağı ile Kayserispor bayrağı asan Akşit'in arkadaşları kına gecesinde Kayserispor kaşkolleri takarak oynadı.

Nikâhına Kayserispor anonsçusu Mustafa Said Akşit'i de çağıran damat için arkadaşları nikâh salonunu stadyuma çevirdi. Nikâhları kıyılan mutlu çift, ardından Kadir Has Stadyumu'nu gezdi.

'KAYSERİSPOR'A SAHİP ÇIKALIM'

Emre Akşit, 12 yıldır Kayserispor taraftarı olduğunu söyleyerek, "Kapalıkale taraftar grubu üyesi olarak müsabakalara geliyorum. Ben gittiğim düğünlerde özellikle Kayserispor'u önde tutuyordum. Kendi düğünümde daha fazlasını yapacağım diye hayal ederdim. Pankartlarla, kaşkollerle, bayraklarla orasını stadyuma çevirdim. Çok beğeni aldı. Sesimin duyulmasından dolayı mutluyum. Kayserispor'a sahip çıkalım" dedi.