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Fanatik taraftar, apartmanını sarı-laciverte boyattı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 15.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi’nde oturan fanatik Fenerbahçe taraftarı 50 yaşındaki Erdoğan Aksan, 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemini ekledi.

İşte detaylar...

Fanatik taraftar, apartmanını sarı-laciverte boyattı

Sultangazi Genç Fenerbahçeliler Derneği üyesi de olan Aksan, “Bir değişiklik olsun istedim. Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum, akşam binaya girerken gülümseyerek giriyorum. Rahmetli İslam Çupi’nin dediği gibi ‘İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılmaz’. 5 katlı apartmanımızın dış cephesini sarı lacivert renklere boyamamdan dolayı komşularım başta olmak üzere, Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da olumlu tepkiler aldım. Hatta boyayı yapan ustalarımızdan biri Trabzonsporlu, biri Galatasaraylıydı. Dış cephenin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Çizimini ben yaptım. 4’ncü yıldızı taktığımız gün, tekrar iskele kurulup dört tane yıldız takılacak” dedi.

Sultangazi Genç Fenerbahçeliler Derneği üyesi de olan Aksan, “Bir değişiklik olsun istedim. Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum, akşam binaya girerken gülümseyerek giriyorum. Rahmetli İslam Çupi’nin dediği gibi ‘İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılmaz’. 5 katlı apartmanımızın dış cephesini sarı lacivert renklere boyamamdan dolayı komşularım başta olmak üzere, Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da olumlu tepkiler aldım. Hatta boyayı yapan ustalarımızdan biri Trabzonsporlu, biri Galatasaraylıydı. Dış cephenin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Çizimini ben yaptım. 4’ncü yıldızı taktığımız gün, tekrar iskele kurulup dört tane yıldız takılacak” dedi.

Fanatik Fenerbahçeli olan Erdoğan Aksan, Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor. Kiracılarını seçerken hangi takımın taraftarı olduğunu soruyor.

Fanatik Fenerbahçeli olan Erdoğan Aksan, Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor. Kiracılarını seçerken hangi takımın taraftarı olduğunu soruyor.

Apartmanda bulunan tüm kiracılarının tamamının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aksan, “Kiracılarımızın hepsi de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olmayanlara dairelerimizi kiralamıyoruz. Benim kiracım Fenerbahçeli olacak” dedi.

Apartmanda bulunan tüm kiracılarının tamamının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Aksan, “Kiracılarımızın hepsi de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli olmayanlara dairelerimizi kiralamıyoruz. Benim kiracım Fenerbahçeli olacak” dedi.

“DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKMASINI DA BİLİRİZ”

“DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ KALKMASINI DA BİLİRİZ”

Fenerbahçe’nin içinde olduğu durumu da değerlendiren Erdoğan Aksan, “Şu anda takımımız çok şükür iyi, sıkıntı yok. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Biz Fenerbahçeliyiz. İkinci yarıyı ilk 10’da rahat bitiririz. Bizim için önemli olan önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak. Ali Koç başkanımız bizden daha fazla üzülüyor. Kimse istemez Fenerbahçe gibi bir takımın bu hallerde olmasını” dedi.

Fenerbahçe’nin içinde olduğu durumu da değerlendiren Erdoğan Aksan, “Şu anda takımımız çok şükür iyi, sıkıntı yok. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Biz Fenerbahçeliyiz. İkinci yarıyı ilk 10’da rahat bitiririz. Bizim için önemli olan önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak. Ali Koç başkanımız bizden daha fazla üzülüyor. Kimse istemez Fenerbahçe gibi bir takımın bu hallerde olmasını” dedi.
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Fenerbahçe Erdoğan Aksan

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