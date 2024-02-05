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  4. Farah Zeynep Abdullah’a Musa Orhan cezası! İşte ödeyeceği para

Farah Zeynep Abdullah’a Musa Orhan cezası! İşte ödeyeceği para

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 15:44 | Son Güncelleme:
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Farah Zeynep Abdullah’ın Musa Orhan'a karşı "hakaret suçu"nu işlediğine hükmeden mahkeme kararını verdi. Oyuncu hakkında mahkeme, 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Farah Zeynep Abdullah’a Musa Orhan cezası! İşte ödeyeceği para

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmedildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ekran Alıntısı

Abdullah'ın avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, "Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır?" derken, Musa Orhan'ın kendisine gösterilen tepkilere açtığı davaları "kazanç kapısına dönüştürdüğünü" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah Oyuncu
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