Farah Zeynep Abdullah'dan Camdaki Kız açıklaması!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan ve Nur Sürer’in başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın kadrosuna yeni sezonda Cihangir Ceyhan da katıldı. Ceyhan, dizide gizemli karakter Hayri'yi canlandırmaya başladı.



Camdaki Kız'ın yayınlanan son bölümünde Hayri karakterinin görünmesinin ardından gözler Türkan'a çevrildi. Hayri'nin eşi Türkan'ı oynayacak ismin Masumlar Apartmanı'ndan sezon finalinde ayrılan Farah Zeynep Abdullah olacağı iddia edilmişti.

Masumlar Apartmanı'nda geçen sezon İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah ise bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Halen yeni filmi Bergen'in hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Camdaki Kız'a gelmiyorum" yazdı.



