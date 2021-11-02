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Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! ''Hiç hoş olmamış!''

02.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle gönüllere taht kuran ve şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! ''Hiç hoş olmamış!''

Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda yer almayarak seyirciyi üzen fakat Bergen filmiyle sinemaya dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden paylaştığı dekolteli pozlarıyla mest etti.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Bir takipçisi, Farah Zeynep Abdullah'a ''Pozun hiç hoş olmamış! Ne gerek var böyle şeylere? Sen zaten güzelsin!'' yorumunda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Masumlar Apartmanı dizisinden sonra kısa bir süre ekran macerasına ara veren Abdullah, büyük bir iç çamaşırı markasının reklam yüzü oldu.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

Farah'ın bu geri dönüşü sevenlerini heyecanlandırırken, daha önce Serenay Sarıkaya ile görüşülen Bergen filmi için de Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldığı duyuruldu.

Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti!

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Bergen Farah Zeynep Abdullah
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