Farah Zeynep Abdullah göğüs dekoltesiyle dikkat çekti! ''Hiç hoş olmamış!''

Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezonunda yer almayarak seyirciyi üzen fakat Bergen filmiyle sinemaya dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden paylaştığı dekolteli pozlarıyla mest etti.

Bir takipçisi, Farah Zeynep Abdullah'a ''Pozun hiç hoş olmamış! Ne gerek var böyle şeylere? Sen zaten güzelsin!'' yorumunda bulundu.

Masumlar Apartmanı dizisinden sonra kısa bir süre ekran macerasına ara veren Abdullah, büyük bir iç çamaşırı markasının reklam yüzü oldu.

Farah'ın bu geri dönüşü sevenlerini heyecanlandırırken, daha önce Serenay Sarıkaya ile görüşülen Bergen filmi için de Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldığı duyuruldu.





