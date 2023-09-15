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Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerinden sonra İlyas Salman'dan olay Yılmaz Güney yorumu! "Dürüst olalım..."

15.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında "Sinemamızın kadın döven erkeği" deyince sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleri duyan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İlyas Salman ise yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" şeklinde paylaşım yaptı.

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Mungan’ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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AİLEDEN TEPKİ GELDİ

Yılmaz Güney'in ailesi, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Sinemamızın kadın döven erkeği" şeklindeki sözlerine yanıt vererek oyuncu hakkında dava açacaklarını duyurdu.

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Bu haberin yayılması üzerine usta oyuncu İlyas Salman'dan Yılmaz Güney hayranlarını kızdıran bir paylaşım geldi.

İlyas Salman paylaşımında "Dürüst olalım, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun" deyince sosyal medya karıştı.

Salman'ın sözlerine destek veren olsa da tepki gösteren de çoktu.


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Yılmaz Güney İlyas Salman sosyal medya

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