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Yılmaz Güney ile ilgili söyledikleri olay olmuştu! Güney'in ailesi Farah Zeynep Abdullah'a dava açıyor! 'Hakimi vurmak yok ama'

14.09.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in 39. ölüm yıldönümüyle ilgili yazdığı bir yazıya verdiği cevapla gündem olmuştu. Güney'in ailesi, 'Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği' ifadesini kullanan Abdullah'a dava açmaya karar verdi. Bu haberi duyan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan yaptığı göndermeyle gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Yılmaz Güney ile ilgili söyledikleriyle adından söz ettiren Abdullah, kendisine dava açacak olan Yılmaz Güney'in ailesine 'Ok. Hakimi vurmak yok ama' cevabıyla olay oldu.

9 Eylül 1984 tarihinde hayata veda eden oyuncu Yılmaz Güney, 39. ölüm yıl dönümünde anıldı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve sert çıkışlarıyla bilinen Farah Zeynep Abdullah, Yazar Murathan Mungan'a verdiği cevapla gündem olmuştu.

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DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYORLAR

Yılmaz Güney'in ailesinden konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Aile, Farah Zeynep Abdullah'ın açıklamasıyla ilgili;

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"Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney’i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" dedi.

Uzun bir açıklama metni yayımlayan Güney'in ailesi, hukuki haklarını kullanacaklarını vurguladı. Aile açıklamasında, "Bu ülkedeki hiçbir insanın en ufak haksızlığa veya şiddet içeren davranışa maruz kalmadığı bir gelecek umudunu paylaşıyor ve Yılmaz Güney’in değişme, dönüşme ve yılmadan mücadele iradesinin bu umudu besleyen bir değer olduğunu vurgulamak istiyoruz. Samimi uyarılarımızı dikkate almayan başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına karışan her birey için her türlü kanuni hakkımızı kullanarak Yılmaz Güney’in manevi hatırasını, ailesinin ve yakınlarının kişilik haklarının muhafazasını sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerini kullandı.

'HAKİMİ VURMAK YOK AMA'

Farah Zeynep Abdullah ise aileye hakim olayı ile ilgili göndermede bulundu.

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Yılmaz Güney, 1974 Genel Affı sonucu 20 Mayıs 1974'te serbest kalmış ve 4 ay sonra, 13 Eylül 1974'te "Endişe" filminin çekimleri için bulunduğu Adana Yumurtalık'taki gazinoda Hâkim Sefa Mutlu'yu yakın mesafeden kafasına kurşun sıkarak öldürmüş ve ceza almıştı.

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Abdullah, ailenin dava açacağını belirten bir haberi alıntılayarak 'Ok. Hakimi vurmak yok ama' yazdı.

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Cevap bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken bazı kullanıcılar tarafından da konunun uzatıldığına yorumlandı.

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Yılmaz Güney Farah Zeynep Abdullah sosyal medya söyledi

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