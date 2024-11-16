Farah Zeynep Abdullah kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren ve son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aktif kullandığı sosyal medya hesabından takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncuya bir takipçisi "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" diye sordu. Abdullah'ın yanıtı ise dikkat çekti.

"KARDEŞ OLSAK BU KADAR BENZERİZ"

sorduğunda, Abdullah’ın verdiği cevap oldukça ilginçti. Ünlü oyuncu, kendisini canlandıracak isim olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nu tercih etti. "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." yorumunu yaptı.