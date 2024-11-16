MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Farah Zeynep Abdullah kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'

Farah Zeynep Abdullah kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Ünlü oyuncu kendisine benzettiği o ismi açıkladı. "Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." dedi.

Farah Zeynep Abdullah kendisine benzeyen o ünlü oyuncuyu açıkladı! 'Kardeşim olsa bu kadar benzemez'

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren ve son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aktif kullandığı sosyal medya hesabından takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

farah-12

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncuya bir takipçisi "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" diye sordu. Abdullah'ın yanıtı ise dikkat çekti.

3YXxZecNI0ysR4DB6mjZBg

"KARDEŞ OLSAK BU KADAR BENZERİZ"

sorduğunda, Abdullah’ın verdiği cevap oldukça ilginçti. Ünlü oyuncu, kendisini canlandıracak isim olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nu tercih etti. "Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri'de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz." yorumunu yaptı.

ahsen-eroglu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Farah Zeynep Abdullah
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelası değişiyor!

Akaryakıt tabelası değişiyor!

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yeni gelişme! Savunmaları istendi, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili yeni gelişme! Savunmaları istendi, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler

Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Altın için yılbaşını işaret etti!

Altın için yılbaşını işaret etti!

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi! Chelsea devreye girdi ve bitiriyor...

Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt

Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.