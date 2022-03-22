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Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu Bergen filmini anlattı! "Yiyeceğim küfürden hoşlanacağım aklıma gelmezdi"

22.03.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi vizyona girdikten sonra büyük ses getirdi. Bergen'in başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu ise gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Sinemada 4 milyondan fazla kişi tarafından izlenen film hakkında konuşan Beşikçioğlu, "Yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi" dedi. Farah Zeynep Abdullah ise "Psikolojik şiddetin de ne olduğunu bu rolle öğrendiğim" dedi.

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu Bergen filmini anlattı! "Yiyeceğim küfürden hoşlanacağım aklıma gelmezdi"

tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında Bergen filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'na filmin sırrı soruldu. Farah Zeynep Abdullah, "Biz Bergen olmadan önce ki hikayesinden başlıyoruz. Aslında hayalleri olan hayata karşı tutkuları olan bir kızın yolculuğuna tanık oluyoruz. Filmin bir yerinden sonra Bergen'leşiyor." dedi.

"ŞİDDETİN REKLAMI YAPILMADI"

"Mesleki karakterimde yer aldığım ve en çok mutlu olduğum projelerden biri" diyen Erdal Beşikçioğlu, "İlk proje geldiğinde failin kahramanlaştırılmasından, sempati duyulmasından çok korktum. Bundan çok çekindim ancak senaryoda öyle olmadı" açıklamasında bulundu.

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"Rolün zor olduğunu ve bu duyguyu nasıl karşıladın" sorusuna yanıt veren Beşikçioğlu, "Yiyeceğim küfürden bu kadar hoşlanacağım aklıma gelmezdi açıkçası" cevabı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

"PSİKOLOJİK ŞİDDETİN NE OLDUĞUNU ANLADIM"

Filmden ve senaryodan bir çok şey öğrendiğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, senaryonun ardından Mor Dayanışma'nın broşürlerini okuduğunu ve kadınların gündelik hayatta sistematik olarak şiddete uğradığını söyleyen Abdullah, "Biz Bergen olmadan önce ki hikayesinden başlıyoruz. Aslında hayalleri olan hayata karşı tutkuları olan bir kızın yolculuğuna tanık oluyoruz. Filmin bir yerinden sonra Bergen'leşiyor. Çok şey öğrendim. Gerçekten psikolojik şiddetin de ne olduğunu öğrendiğimi düşünüyorum" dedi.

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"ÖLÜMSÜZLÜĞE ULAŞMIŞ BİR KADIN"

Bir seyircisinin sosyal medya üzerinden, "Bergen'i nasıl tanımlarsınız?" sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu Beşikçioğlu, "Ölümsüzlüğe ulaşmış bir kadın. Daha ne olsun?" derken, Farah Zeynep Abdullah, "Bu kadar zorluğa göğüs germiş, çıkmış yine şarkısını söylemiş bir kadın" ifadelerini kullandı.

YASAK KARARINA TEPKİ

Filmin Adana Kozan'da yasaklanmasını değerlendiren Beşikçioğlu, "Kozan ülkenin sınırları içerisinde değil mi? Ankara'da ne izleniyorsa Adana'da da bu izlenecektir. Mecbur bu durum. Vali tatilde sanırım, artık tatilden dönsün ve ne olduğuna bir baksın. İlerleyen günlerde birisi de çıkıp derse, 'Cumhuriyet filmlerini yayınlamıyorum!' ne olacak? Böyle bir şey olur mu?" diyerek karara tepki gösterdi.

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Konuya ilişkin kendisine ulaşıldığını ve Adana'daki yetkililerin açıklamalarının komik olduğunu söyleyen Abdullah, "Filmde şiddet içerikli sahnelerin olduğunu söylediler. Film gösterime 13 yaşındaki çocuklara müsade ediyor. Zaten biz tam tersine şiddet görüntülerinden kaçtık, bunları sakladık" diyerek geçtiğimiz günlerde bir kafede el ele tutuşan gençlerin uyarılmasını hatırlatarak yaşanan açıklamalara sitemde bulundu.

"BEN BÖYLE BİR ÜLKEDE DOĞMADIM"

"Ben böyle bir ülkede doğmadım, bu zihniyetteki bir ülkede ölmeyeceğime de inanıyorum" diyerek sözlerine devam eden Beşikçioğlu, "Bu zihniyeti bir şekilde de değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bergen filminin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına da tepki göstererek, yasanın yürürlükten kaldırılmasının ardından kadın cinayetlerinin iki katına çıktığına vurgu yaptı.

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Erdal Beşikçioğlu Farah Zeynep Abdullah
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