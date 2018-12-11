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FARC silahları parke taşı oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 11.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmaları bitmesini simgeleyen Fragmentos isimli yapının tabanına parke taşı olarak FARC'dan teslim alındıktan sonra eritilen silahlar döşendi. Başkent Bogota'daki Fragmentos'un açılışına FARC lideri Londono'nun yanı sıra Kolombiya siyasetinden ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Silahtan yapılmış parke taşlarının döşenmesiyle de anlam kazanan barış anlaşmasının düzenli olarak her yıl gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde Fragmentos'a her yıl Kolombiya'dan ve başka ülkeden 2 sanatçının davet edilmesi planlanıyor.

Zemine bin 300 parke döşendi!

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) teslim alındıktan sonra eritilen silahlar, savaşın bitmesini simgeleyen "Fragmentos" (Parçalar) isimli yapının tabanına parke taşı olarak döşendi. Hükümet ve FARC arasındaki barış anlaşmasında yer alan ve örgütün silahlarının anıta çevrilmesi şartı, Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo'nun "anıt karşıtı bir yapı" olarak nitelediği Fragmentos ile yerine getirildi.
Sanatçı Salcedo, açılışta yaptığı konuşmada eserinin, "Kolombiyalıların barbar olmadığını, cinayetlerin, intikamların yer aldığı bir tarihi sürdüremeyecekleri ve farklılıklarını şiddet kullanmadan konuşarak çözeceklerinin" bir kanıtı olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği ve Mussolini İtalyasında çok kullanılan anıtların, bir unutma biçimi" olduğunu ve geçen yüzyılda kaldığını savunan Salcedo, "Burası bir anıt değil bilakis anıt karşıtı bir alan." dedi.
Salcedo, FARC'la yaşanan çatışmaların yarım yüzyıldan fazla sürdüğünü hatırlatarak, Fragmentos'un da yarım yüzyıldan fazla kullanılacağını kaydetti.
Fragmentos'a her yıl Kolombiya'dan ve Kolombiya dışından 2 sanatçının davet edileceğini belirten Salcedo, "Bu sanatçılar ve eserleri hangi ideolojiden olursa olsun bu zemin üzerinde eserlerini sergileyecek. Burası düşman ideolojilerin bir araya gelip konuşabileceği ve savaşın sonunun geldiğini sanatla tasdikleyebileceğimiz bir yerdir." diye konuştu.

FRAGMENTOS

FRAGMENTOS
Başkent Bogota'nın tarihi ve kamu binalarının bulunduğu Belen semtinde harabe bir bölgeye inşa edilen Fragmentos’un tabanına eritilen FARC silahlarından yapılan 1300 parke taşı döşendi.
Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılacak yapının avlularında, savaşın ülkeye verdiği tahribatı simgelemesi için buradaki harabelerin kalıntıları bırakıldı.
Harabe bölgedeki eser ayrıca dışarıdan bakıldığında da görülmeyecek şekilde tasarlandı.
Salcedo, eseri ile alakalı yerel medyaya verdiği mülakatta, silahların anıt olmasını değil Kolombiyalılar tarafından üzerine basılmasını istediğini belirtmişti.

AÇILIŞA FARC LİDERİ DE KATILDI

AÇILIŞA FARC LİDERİ DE KATILDI
Fragmentos'un açılışına Kolombiya Kültür Bakanı Carmen Ines Vasquez ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken, eski FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono en dikkat çeken figürler arasında yer aldı.
Bakan Vazques ve sanatçı Salcedo ile yapıyı gezen, "Timochenko" ismiyle de bilinen FARC lideri Londono, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlardan yapılmış zeminde yürümenin heyecan verici olduğunu söyledi.

ABD VE KÜBA BEKLEMEDE

ABD VE KÜBA BEKLEMEDE
Barış anlaşması eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Londono arasında 24 Kasım 2016’da Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosunda imzalanmıştı.
FARC'ı, silahlarını teslim edip siyasi partiye dönüştüren anlaşma gereği ABD ve Küba'da da anıt inşa edilecek.
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Anahtar Kelimeler:
silah FARC kolombiya

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