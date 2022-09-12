Fark eş anlamlısı nedir? Fark kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fark sözcüğü bir çok kelimede olduğu gibi dilimize Arapça'dan yerleşmiştir. Arapçada "frḳ" kökünden türeyen "farḳ" kelimesinden evrilmiştir. Arapçada bu kelime anlam olarak "ayrılma, ayrışma, ayırt etme, ayrım" gibi anlamları ifade etmektedir. Dilimizde de benzer anlamını korumuştur. Fark kelimesi uzun zamandır birden fazla anlamla dilimizde kullanılmaktadır.
Türk Dil Kurumuna göre fark kelimesinin birden fazla anlamı vardır. İlk anlamı "bir kişi ya da maddenin bir diğeriyle karıştırılmasını önleyen çeşitlilik, benzerlerinden ayıran çeşitlilikler"dir. Diğer bir anlamı "ayrım"dır. Aynı zamanda matematikteki çıkarma işleminin neticesi de farktır.
Fark kelimesinin birden çok anlamı olduğu gibi birden fazla da eş anlamlısı bulunmaktadır. Fark kelimesinin eş anlamlıları:
Farkın eş anlamlısı olarak kullandığımız kelimeler ile alternatif cümleler kurmamız mümkündür. Bu cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: