Fark eş anlamlısı nedir? Fark kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fark sözcüğü bir çok kelimede olduğu gibi dilimize Arapça'dan yerleşmiştir. Arapçada "frḳ" kökünden türeyen "farḳ" kelimesinden evrilmiştir. Arapçada bu kelime anlam olarak "ayrılma, ayrışma, ayırt etme, ayrım" gibi anlamları ifade etmektedir. Dilimizde de benzer anlamını korumuştur. Fark kelimesi uzun zamandır birden fazla anlamla dilimizde kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre fark kelimesinin birden fazla anlamı vardır. İlk anlamı "bir kişi ya da maddenin bir diğeriyle karıştırılmasını önleyen çeşitlilik, benzerlerinden ayıran çeşitlilikler"dir. Diğer bir anlamı "ayrım"dır. Aynı zamanda matematikteki çıkarma işleminin neticesi de farktır.

Fark kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fark kelimesinin birden çok anlamı olduğu gibi birden fazla da eş anlamlısı bulunmaktadır. Fark kelimesinin eş anlamlıları:

Ayrım

Nüans

Üstelik

Farkın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farkın eş anlamlısı olarak kullandığımız kelimeler ile alternatif cümleler kurmamız mümkündür. Bu cümleleri şöyle örnekleyebiliriz:

Bir öğretmen için öğrencileri arasında hiçbir ayrım yoktur, tüm öğrencilere eşit mesafede olmalıdır.

Silinen ayrımlar ve ayrımcılıklar toplum içerisindeki bulanıklığı arttırıyor.

Toplum içerisinde kişiler ne kadar ayrım gösterirse göstersin hiçbirini dışlamamalıyız.

Patron iki işçinin de işi arasında herhangi bir ayrım görememişti.

İşiyle ilgili ince nüanslara odaklanmıştı.

Küçük nüanslara dikkat etmek kişiyi mükemmelliyete götürür.

Çok yerinde bir tarif yapabilmek için her ayrıntının nüanslarını ezberlemişti.

Saatimi bu kolyeyle değiştirdim, elli lira da üstelik aldım.



