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Asgari eş anlamlısı nedir? Asgari kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler her ne kadar farklı yazılsalar da anlam açısından benzer ya da eştir. Ancak kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Bu nedenle bir eş anlamlı kelime, aynı anlama geldiği kelimenin her anlamını karşılamaz. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekir.

Asgari eş anlamlısı nedir? Asgari kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diller arasındaki iletişim ve etkileşim sonucunda bir dilden başka bir dile bazı ögeler geçmiştir. Kelimeler de bu ögelerden birisidir. Kelimelerin zaman içerisindeki kullanımına ve etkilendiği farklı kültürlere bağlı olarak anlamı genişleyebilir. Aynı zamanda başka kelimelerle mana yönünden benzerlik gösterebilir. Bu açıdan kelimeler, bir dilin etkileşimde bulunduğu farklı kültürler ya da geçirdiği değişimler hakkında bizlere bilgi veren önemli bir kaynaktır.

Bazen zaman içinde değişen ihtiyaçlara cevap vermek bazen de dilin anlamsal açıdan genişliğini sağlamak amacıyla diller arasında kelime alışverişlerinin yapıldığı görülmektedir. Dilin yapısı gereği bu durum doğal bir süreç olarak karşılanır. Bu alışverişin bir sonucu olarak da eş anlamlılık kavramı ortaya çıkmaktadır. Asgari kelimesi de Türkçede eş anlamlısı olan bir kelimedir. Buna göre asgarinin eş anlamlısı nedir?

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Asgari kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Asgari kelimesi Arapçadan dilimize geçen ve Türkçeleşen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre asgari kelimesi "en az, en aşağıda, en düşük, minimum ve minimal" olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre asgari kelimesinin eş anlamı şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  1. Minimum
  2. Minimal
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Asgarinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Asgari eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimelerin cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir:

  • Bize özel bir tur ayarlanması için kişi sayımızın minimum beş olması gerektiğini söyledi.
  • Yemek bilgisi minimal olmasına rağmen tariflerin uygulanışı hakkında işimize yarayacak fikirleri vardı.
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