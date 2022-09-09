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Hayal eş anlamlısı nedir? Hayal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yabancı dillerden gelen birçok kelime vardır. Bu sözcükler sayesinde dilimiz daha da zenginleşir. Özellikle de Arapça, Farsça ve Fransızca bizi en çok etkileyen dillerden bazılarıdır. Hayal sözcüğü de yabancı kökenli sözcüklerden birisidir. Peki, hayal kelimesinin eş anlamı nedir?

Hayal eş anlamlısı nedir? Hayal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hayal kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "χyl" kökünden gelen "χayâl" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime de "imgelem, zihinsel görüntü" anlamına gelir. Çok uzun yıllardan beri dilimizde olan hayal kelimesini ilk olarak 1300'lü yıllarda görürüz. Zaman içerisinde hayal kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir.

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Hayal ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre hayal kelimesinin anlamı:

  • Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi istenen ya da özlenen şey, görüntü
  • Hülya
  • Belli belirsiz görülen şey, gölge
  • Görüntü , imge
  • Aydınlatılan bir perdenin arkasında deri ya da kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunların oynatıldığı oyun

Genellikle soyut şeyleri ifade eden hayal, birçok anlamda kullanılabilir. Örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bunca yıldır meğerse bir hayale inanmışım.
  • Dün akşam uyumadan önce kurduğum hayaller, kısa süreli de olsa beni mutlu etti.
  • Hayal gördüğümü sanmıştım ama gerçekten de karşımda babam duruyordu.
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Hayal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hayal kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bu nedenle kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekir. Hayal kelimesinin eş anlamlıları:

  • Görüntü
  • Rüya
  • Hülya
  • İmge

Hayalin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Dün gece gördüğüm rüyanın etkisinden hâlâ çıkamadım.
  • Bu adam, kafamda beliren imgeyle hiç uyuşmuyordu.
  • Karagöz ve Hacivat görüntüleri, oynatan kişiler tarafından hazırlanıyor.
  • Bu dünyada olmasa bile hülyamda buluşacağız sevgilim.
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