Arka eş anlamlısı nedir? Arka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil devinimli bir yapıdadır. Devinimi sayesinde pek çok değişimler yaşar. Kelimeler anlamsal ve yapısal olarak değişikliklere uğrayabilir. Bu değişim sonucunda ortaya çıkan kavramlardan biri de eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerin dildeki varlığı, dilin kelime haznesini de geliştirir ve genişletir. Türkçedeki kelime haznesinin bu denli güçlü olmasının sebeplerinden biri de budur.

Eş anlamlılık temelde benzer ya da aynı anlamı karşılayan kelimeler için kullanılmaktadır. Anlamdaş olarak da adlandırılan bu kelimeler rahatlıkla birbirinin yerine geçebilmektedir. Eş anlamlılık konusunda karşımıza çıkan kelimelerden biri de arka kelimesidir. Dilimizde sıklıkla rastladığımız arkanın eş anlamlısı nedir?

Arka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kökeni Eski Türkçe olan arka kelimesi “art, sırt" anlamına gelen "arka" kelimesinden evrilmiştir. Arka kelimesi genel anlamı itibarıyla "önün karşıtı" olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu kelime, "temel olarak tutulan yüzün tam tersi, sırt durumunda olan yüzey kısım, geri kalan kısım, sırtın dayandığı yer" olarak da tanımlanmaktadır. Arka kelimesi eş anlamı birden çok olan kelimelerden biri olarak görülmektedir. Bu tanımlara göre arka eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler şu şekildedir:

Art

Dal

Dip

Ense

Peş

Geri

Arkanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arka kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan bu kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Art arda sıralanarak bu dar sokaktan geçmeyi denedik.

Nereye gitsem peşim sıra geliyordu.

Uzun süre ayakta kalmaktan ensesindeki ağrı dayanılmaz bir hâl aldı.

Her şeyi geride bırakıp yeni başlangıçlara şans verdi.

Yumurtaların hepsi tavuğun dibinden sabah sabah çıkmış, tazecik.

Saçları dalına kadar uzanırdı şimdi kısacık kesmiş.



