Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki çekti!

Miss Turkey 2017 yarışmasında tanınan ve bir dönem adı Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi. Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi poz veren Itır Esen'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLİYOR

Instagram hesabından çekimlerden bir video paylaşan Esen, gelen yorumların ardından paylaşımını sildi. Farkındalık yaratmak için poz veren Itır Esen'in yaptığının yanlış olduğunu söyleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı modelin son paylaşımının altına yorum yağdırmaya başladı. Yorumlarla linç edilen Esen ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

İşte Itır Esen'in enkaz üzerindeki pozuna gelen tepkiler...





