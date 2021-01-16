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Itır Esen kimdir? Enkaz üstünde verdiği pozlar olay yarattı! Itır Esen kaç yaşında, nereli?

16.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Itır Esen kimdir? Enkaz üstünde verdiği pozlar olay yarattı! Itır Esen kaç yaşında, nereli?

AKUT Vakfı ortaklığında depreme farkındalık yaratmak amacıyla bir projede yer aldığını duyuran manken Itır Esen sosyal medyanın gündeminde. Ünlü mankenin enkaz üstünde verdiği pozlar sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Itır Esen kimdir? Itır Esen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada son olarak Itır Esen’in verdiği pozlar konuşuluyor. Ünlü manken AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak için bir deprem projesinde bir araya geldi. Yıkılan evlerin enkazının üstünde pozlar veren Itır Esen deprem konusunda yapılan bu projeyle ilgili olarak sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Şimdi ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Itır Esen kaç yaşında? Itır Esen nereli?

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Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki çekti!Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki çekti!

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ITIR ESEN KİMDİR?

2017 yılında Miss Turkey seçilen ünlü manken tacının elinden geri alınmasından sonra oldukça konuşulmuştu. 1999 yılında dünyaya gelen ünlü manken şu anda 22 yaşında.

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Çocukluğundan beri model olma hayalleri kuran ünlü isim, bu hayaline ulaştıktan sonra hem yer aldığı projeler hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

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Aynı zamanda kendisiyle aynı ismi taşıyan Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan Itır Esen’in de yeğeni olan model, tacının elinden alınmasına sebep olan 15 Temmuz paylaşımları ile alakalı yargılandığı davadan da beraat etmişti.

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