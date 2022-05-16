Farklı illerden gelen özel çocuklar Kastamonu'yu gezdi

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda bir araya gelen otizmli çocuklar için şehir gezisi düzenlendi.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Karabük, Antalya, Ankara, Zonguldak, Kocaeli, Çorum, Kastamonu ve Bartın'dan gelen otizmli çocuklar, 13-17 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda Otizm Kampı'na katıldı.

Kampta çeşitli etkinlikler yapan otizmli çocuklar ve aileler, aynı zamanda Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın girişimleri sonucu engelli bireyler ve aileleri, Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı ile Şeyh Şaban'ı Veli Türbesi'nin yanı sıra Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'ndeki şapka, bebek, dantel ve oyuncak müzesini gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müdür ve personeli, geziye katılan özel bireyler ve ailelerine eşlik etti.

Çorum Otizm Gönüllüleri Dernek Başkanı Emine Çelen, AA muhabirine Türkiye Otizm Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda Kastamonu'da kampa geldiklerini söyledi.

Kampın çok verimli geçtiğini dile getiren Çelen, "Bugünkü şehir gezimiz aslında kamp programında değildi. Valimiz geldiğinde kampın çok güzel geçtiğini, çok eğitsel geçtiğini, ancak Kastamonu merkezi çok merak ettiğimizi söylemiştik. Kendisi sağ olsun bize bu geziyi organize etti. Çok keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Çelen, kampın herkese çok iyi geldiğini aktardı.

Ankara'dan gelen ailelerden Gülseren Şirin ise çok memnun kaldıklarını belirterek, "Müzeleri, şehir merkezini gezdik. Hepsi harikaydı çok memnun kaldık." diye konuştu.

