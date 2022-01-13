Farklı lezzetler arayanlar buraya! Masterchef'in meşhur şilofta tarifi

Antalya ve çevresinde bulunan birçok il yöresel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Girit mutfağından da farklı lezzetleri mutfağına katan Akdeniz bölgesi farklı tatlarla masalarımızı zenginleştiriyor. Girit mutfağının popüler lezzetlerinden olan şilofta da bu zenginliğe dahil oluyor. Anne sütünü arttırdığı düşünülen tarif, Giritlilerin lohusa mevlitlerinde sunduğu bir tatlı veya bir çorba olarak biliniyor. Ülkemizdeki popülaritesi ve bilinirliğinin artması da MasterChef programından kaynaklanıyor. İşte Antalya ve yöresine ait farklı bir lezzet: MasterChef'in meşhur şilofta tarifi...
MALZEMELER
ERİŞTESİ İÇİN
1 çay bardağı un
Yarım çay bardağı su
1 yumurta
ÇORBASI İÇİN
2 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın
1 çay kaşığı toz tarçın
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı dut pekmezi
8 adet karanfil
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz
1 tatlı kaşığı susam
HAZIRLANIŞI
Öncelikle eriştesini yoğurmak için uygun bir kap bulun.
Un, yumurta ve tuzu seçtiğiniz kaba alın.
Bu karışıma suyunuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun.
Sert bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve dinlenmeye bırakın.
Tezgahınızı hamuru açmak için yeteri miktarda unlayın.
Yarım saat dinlendirdiğiniz hamurunuzu alın ve merdane yardımıyla açın.
2 mm kalınlığa ulaştırdığınız hamurunuzu erişte haline getirmek için şeritler halinde kesin.
Kestiğiniz uzun şeritleri, bir parmak eninde kare parçalara bölün.
Hafifçe unlayın, yapışmamaları için harmanlayıp buzdolabına kaldırın.
Bir tencerede çorba için hazırladığınız suyu kaynatın.
Kaynayan suyunuzun içine hamurları atın.
Eriştelerden sonra bu suyun içine tarçın, karanfil, şeker ve tereyağını da ilave edin.
Erişteler iyice yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın.
Eğer kaynattığınız su yeterli gelmezse kaynar su ekleyin.
Çorba kaynarken dövülmüş cevizi ve susamı da karışıma ilave edin.
Son olarak 3-4 dakika daha kaynatın.
Altını söndürünce pekmezi ekleyip karıştırın.
Çorbayı tercihen otantik bakır sahana koyup üzerine 1 tatlı kaşığı bal gezdirin ve Antep fıstığı serpiştirin.
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