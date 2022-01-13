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Farklı lezzetler arayanlar buraya! Masterchef'in meşhur şilofta tarifi

13.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler yemek programlarından MasterChef Türkiye'de birçok farklı bölgenin özel lezzetleri sergileniyor. Şilofta da bu lezzetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Antalya'nın yöresel yiyeceklerinden olan Şilofta hem tatlı hem çorba olarak biliniyor. İşte birçok farklı malzemenin bir araya gelerek ilginç bir lezzet oluşturduğu o tarif: MasterChef'in meşhur şilofta tarifi...

Farklı lezzetler arayanlar buraya! Masterchef'in meşhur şilofta tarifi

Antalya ve çevresinde bulunan birçok il yöresel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Girit mutfağından da farklı lezzetleri mutfağına katan Akdeniz bölgesi farklı tatlarla masalarımızı zenginleştiriyor. Girit mutfağının popüler lezzetlerinden olan şilofta da bu zenginliğe dahil oluyor. Anne sütünü arttırdığı düşünülen tarif, Giritlilerin lohusa mevlitlerinde sunduğu bir tatlı veya bir çorba olarak biliniyor. Ülkemizdeki popülaritesi ve bilinirliğinin artması da MasterChef programından kaynaklanıyor. İşte Antalya ve yöresine ait farklı bir lezzet: MasterChef'in meşhur şilofta tarifi...

MASTERCHEF ŞİLOFTA TARİFİ

MALZEMELER

ERİŞTESİ İÇİN

  • 1 çay bardağı un

  • Yarım çay bardağı su

  • 1 yumurta

  • Tuz

ÇORBASI İÇİN

  • 2 su bardağı su

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 1 çay kaşığı toz tarçın

  • 1 çorba kaşığı toz şeker

  • 1 çorba kaşığı dut pekmezi

  • 8 adet karanfil

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz

  • 1 tatlı kaşığı susam

  • Üzeri için bal ve kıyılmış Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle eriştesini yoğurmak için uygun bir kap bulun.

  • Un, yumurta ve tuzu seçtiğiniz kaba alın.

  • Bu karışıma suyunuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun.

  • Sert bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve dinlenmeye bırakın.

  • Tezgahınızı hamuru açmak için yeteri miktarda unlayın.

  • Yarım saat dinlendirdiğiniz hamurunuzu alın ve merdane yardımıyla açın.

  • 2 mm kalınlığa ulaştırdığınız hamurunuzu erişte haline getirmek için şeritler halinde kesin.

  • Kestiğiniz uzun şeritleri, bir parmak eninde kare parçalara bölün.

  • Hafifçe unlayın, yapışmamaları için harmanlayıp buzdolabına kaldırın.

  • Bir tencerede çorba için hazırladığınız suyu kaynatın.

  • Kaynayan suyunuzun içine hamurları atın.

  • Eriştelerden sonra bu suyun içine tarçın, karanfil, şeker ve tereyağını da ilave edin.

  • Erişteler iyice yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın.

  • Eğer kaynattığınız su yeterli gelmezse kaynar su ekleyin.

  • Çorba kaynarken dövülmüş cevizi ve susamı da karışıma ilave edin.

  • Son olarak 3-4 dakika daha kaynatın.

  • Altını söndürünce pekmezi ekleyip karıştırın.

  • Çorbayı tercihen otantik bakır sahana koyup üzerine 1 tatlı kaşığı bal gezdirin ve Antep fıstığı serpiştirin.

  • Yöresel lezzet sunumunuzu yapabilirsiniz.

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Masterchef
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