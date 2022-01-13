Farklı lezzetler arayanlar buraya! Masterchef'in meşhur şilofta tarifi

Antalya ve çevresinde bulunan birçok il yöresel lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Girit mutfağından da farklı lezzetleri mutfağına katan Akdeniz bölgesi farklı tatlarla masalarımızı zenginleştiriyor. Girit mutfağının popüler lezzetlerinden olan şilofta da bu zenginliğe dahil oluyor. Anne sütünü arttırdığı düşünülen tarif, Giritlilerin lohusa mevlitlerinde sunduğu bir tatlı veya bir çorba olarak biliniyor. Ülkemizdeki popülaritesi ve bilinirliğinin artması da MasterChef programından kaynaklanıyor. İşte Antalya ve yöresine ait farklı bir lezzet: MasterChef'in meşhur şilofta tarifi...

MASTERCHEF ŞİLOFTA TARİFİ

MALZEMELER

ERİŞTESİ İÇİN

1 çay bardağı un

Yarım çay bardağı su

1 yumurta

Tuz

ÇORBASI İÇİN

2 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı dut pekmezi

8 adet karanfil

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz

1 tatlı kaşığı susam

Üzeri için bal ve kıyılmış Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI